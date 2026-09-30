البنتاغون: الجيش الأمريكي أكمل انسحابه من العراق

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي أكمل انسحابه من العراق، منهياً بذلك أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف اختتموا رسمياً عملية "العزم الصلب" في العراق، بعد حملة استمرت 12 عاماً ضد "داعش".

وأضافت أن مغادرة آخر قوات التحالف ومعداته قاعدة أربيل الجوية مثلت "الختام الناجح" للمهمة العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن مسؤولية التصدي للتهديدات الأمنية المتبقية، بما فيها خلايا "داعش"، تقع الآن بشكل أساسي على عاتق القوات العراقية، وإن كانت واشنطن ستواصل تقديم التدريب الموجه والدعم الاستخباراتي.





