ترامب: أجريت محادثات مع رئيسة فنزويلا بشأن الانتخابات

قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه ‌تحدث ​مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز بشأن الانتخابات.

وفي حديثه مع صحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب "لقد فعلت ذلك... تحدثت عن الانتخابات".

والتقت رودريجيز مع ترامب لفترة ⁠وجيزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وأشادت به لاستئنافه الحوار مع فنزويلا.

وهذه هي الزيارة الأولى لرودريجيز ‌إلى الولايات المتحدة منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس ‌مادورو خلال عملية مداهمة جرت في يناير ‌كانون الثاني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو قبل ‌أيام إن ترامب ورودريجيز ناقشا إعادة هيكلة ديون فنزويلا السيادية ​التي تقدر بمليارات ‌الدولارات، ​مضيفا أن واشنطن مارست ⁠ضغوطا لإحداث تغيير سياسي.

وقالت رودريجيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن انتخابات ستُجرى في ​بلادها ⁠في إطار ⁠مسار انتقالي نحو "ديمقراطية كاملة". وغادرت حاملة صورا التقطت لها مع ترامب، من دون ⁠الإعلان عن جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات.

وتولت رودريجيز السلطة عقب القبض على مادورو. وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، أحجمت عن تحديد موعد للانتخابات. وخفض مسؤولون أمريكيون سقف ‌التوقعات بالتأكيد أن أي انتقال سياسي سيستغرق وقتا قبل ​أن يتحقق على أرض الواقع.

ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن أي عملية انتقال سياسي يجب أن تقترن باستقرار اقتصادي واجتماعي.