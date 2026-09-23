ترامب ورودريجيز يعقدان أول محادثات بينهما في نيويورك

التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيسة الفنزويلية بالوكالة، ديلسي رودريجيز، وجها لوجه للمرة الأولى، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ووصفت رودريجيز اللقاء، في منشور عبر منصة "إكس" مساء أمس الثلاثاء، بأنه "تاريخي"، وقالت إنهما بحثا تعزيز العلاقات الثنائية.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اللقاء، اليوم الأربعاء، بأنه كان قصيرا ولكنه مهم.

وقال روبيو، للصحفيين، "نريد مساعدتهم على إعادة بناء اقتصادهم".

وقالت رودريجيز في منشورها، الذي تضمن أيضا صورة تظهرها وترامب يبتسمان معا، "عقدنا اجتماعا تاريخيا مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وناقشنا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وأضافت رودريجيز أن المحادثات ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والأمن.

كما وجهت رودريجيز الشكر إلى ترامب وإدارته على دعمهما عقب الزلازل الشديدة التي ضربت فنزويلا في نهاية يونيو الماضي، وعلى دعمهما لإعادة دمج بلادها في المنظمات متعددة الأطراف.