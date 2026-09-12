ترامب: حرب إيران ستنتهي قريباً جداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الحرب مع إيران سوف تنتهي "قريباً جداً"، وإن أسعار النفط "سوف تنهار".

وفي معرض رده على سؤال من صحفي خلال زيارته لإيرلندا عن موعد انتهاء الحرب، قال: "أعتقد قريباً جداً".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" عن ترامب قوله، إن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مضيفاً: "كانوا على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي".

وتابع ترامب: "لو كانوا يملكون سلاحاً نووياً، لكانوا فجّروا إسرائيل، ولكانوا فجّروا الشرق الأوسط، ولكانوا استهدفوا بعض مدن أوروبا، وما بعد المدن، في رأيي، والأرجح أنهم كانوا سيضربوننا قريباً قبل أن نتمكن من إخماد النار. لكنهم لا يمكن أن يمتلكوا سلاحاً نووياً".

وقال إن الحرب سوف تنتهي "قريباً"، مضيفاً: "عندما يحدث ذلك، ستنهار أسعار النفط".