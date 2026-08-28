ترامب: سنطلق مركبة فضائية إلى المريخ عام 2028





قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تعمل على تطوير محركات للسفن الفضائية القادرة على السفر بين الكواكب، معلنًا أن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق مركبة من هذا النوع إلى المريخ عام 2028.

وأضاف ترامب أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها في مجال الفضاء، مشيرًا إلى تأسيس «قوة الفضاء الأميركية» خلال عهده، ومؤكدًا أن رواد الفضاء الأميركيين سيعودون إلى سطح القمر قبل نهاية فترته الرئاسية.

كما أعلن ترامب اعتزامه إنشاء أكاديمية جديدة باسم «أكاديمية الفضاء»، وقال إن القمر يمكن أن يتحول مستقبلًا إلى محطة قريبة من الأرض ضمن شبكة من المحطات الفضائية التي تمتد إلى وجهات أبعد.