الناتو يجيز لأوكرانيا شراء أسلحة عبر وكالته الخاصة بالمشتريات

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، السماح لأوكرانيا بشراء أسلحة عبر وكالة المشتريات التابعة له، في وقت تسعى الدولة التي تشهد حرباً مدمرة إلى تعزيز إمداداتها من الأسلحة.

وذكرت وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو أن كييف انضمت إلى شراكة تعاون خاصة تضم ستة من أعضاء الحلف.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستتيح لأوكرانيا الاستفادة من "معارف ومهارات وخبرات" الوكالة.

وقال مسؤول إن كييف ستكون قادرة على شراء الأسلحة عبر الوكالة "بحسب كل حالة على حدة".

وصرحت مديرة دعم العمليات في وكالة المشتريات أن "هذه الشراكة ستسهم في تعميق روابط الصناعة الأوكرانية بفرص النمو، كما ستتيح لاعضاء الحلف والشركاء الاستفادة من الابتكارات والخبرات التشغيلية التي اكتسبتها أوكرانيا في ساحات القتال".

ومن شأن هذه الخطوة تعزيز التعاون بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، رغم إغلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الباب تماماً أمام انضمام كييف إلى الحلف.

ويسهم الناتو في الإشراف على إيصال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما يدير مركزاً مشتركاً للاستفادة من الخبرات المكتسبة من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحصلت أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام على الحق في بيع معدات دفاعية من خلال وكالة المشتريات التابعة للناتو، في ظل النمو السريع الذي تشهده صناعتها العسكرية.

