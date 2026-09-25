زيلينسكي: عجز الميزانية يعرض مشتريات الطائرات المسيرة للخطر

لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن العجز في ميزانية بلاده، والذي يتجاوز 23 مليار يورو (2ر26 مليار دولار)، يعرض للخطر تمويل مشتريات الطائرات المسيرة الضرورية لجهود الحرب.

وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف، اليوم الجمعة: "إذا لم نطلبها ونسدد تكلفتها في أكتوبر ونوفمبر، فسوف يكون لدينا مشاكل خطيرة في يناير وفبراير".

ويتعلق أكثر من ثلث الفجوة التمويلية بمشتريات الطائرات المسيرة للثلاثة شهور الأولى من 2027. ودعا زيلينسكي المفوضية الأوروبية لتسريع تحويل الدفعات المقبلة من قرض بقيمة 90 مليار يورو الذي أتيح في أبريل.

ويضرب الجيش الأوكراني باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بشكل متكرر منشآت تابعة لصناعة النفط الروسي حتى لا يكون من السهل على روسيا تمويل الحرب.





