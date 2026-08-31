زيلينسكي يبحث مع مبعوثي ترامب جهود إحلال السلام في أوكرانيا

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مكالمة وصفها بـ"المفصلة والبناءة" مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الجانبين يعملان على تحديد مواعيد لزيارتهما إلى أوكرانيا بهدف دفع جهود السلام إلى الأمام.
وأضاف في منشور على تطبيق تيليغرام: "أطلعتهما أيضاً على الوضع في ساحة المعركة، حيث كانت مكاسب روسيا ضئيلة وتحققت مقابل خسائر فادحة، وعلى الغارات الجوية".
وأردف: "سنرى ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأمريكي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر الكثير من التغييرات. وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا".