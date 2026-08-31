زيلينسكي يبحث مع مبعوثي ترامب جهود إحلال السلام في أوكرانيا

أجرى الرئيس ‌الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مكالمة وصفها بـ"المفصلة والبناءة" مع ستيف ويتكوف وجاريد ⁠كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن الجانبين ‌يعملان على تحديد مواعيد لزيارتهما ‌إلى أوكرانيا بهدف دفع جهود ‌السلام إلى ‌الأمام.

وأضاف في ‌منشور على تطبيق تيليغرام: "أطلعتهما ​أيضاً ‌على ​الوضع في ساحة ⁠المعركة، حيث كانت مكاسب روسيا ​ضئيلة ⁠وتحققت ⁠مقابل خسائر فادحة، وعلى الغارات الجوية".

وأردف: "سنرى ⁠ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأمريكي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر ‌الكثير من التغييرات. وعلينا أن ​نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا".



