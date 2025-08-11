تسلا تتقدم بطلب لإمداد المنازل البريطانية بالطاقة

وسعت الشركة للحصول على الموافقة على ترخيص لإمداد الكهرباء من هيئة أوفجيم المنظمة للطاقة لمواجهة عمالقة الطاقة من بينهم سنترتيكا المملوكة لبريتش جاز وأوكتوبوس إنرجي.

وتأمل في بدء إمداد المنازل والشركات بالطاقة في إنجلترا وأسكتلندا وويلز العام المقبل على أقصى تقدير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتقدمت تسلا إنرجي فينشرز بطلب للحصول على الترخيص الشهر الماضي، بحسب طلب جديد نشرته الهيئة المنظمة أوفجيم.

ووقع أندرو باين مدير شركات الطاقة بالمجموعة في أوروبا، على الطلب. ولدى تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية نشاط تجاري في مجالي الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.

وتعمل تسلا في سوق الطاقة البريطاني منذ 2020 عندما حصلت على رخصة لتوليد الكهرباء. وفي الولايات المتحدة، تقوم المجموعة بإمداد الكهرباء في تكساس منذ السنوات الثلاث الماضية.