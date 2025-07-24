«تسلا» تضل طريقها.. والأرباح تتراجع 23% مع انخفاض المبيعات

أعلنت شركة «تسلا» Tesla عن نتائج أعمالها الفصلية، التي شهدت أرباحاً وإيرادات أقل من التقديرات.

وبلغت الربحية لكل سهم 40 سنتاً - معدلة - مقابل 43 سنتاً مقدرة من LSEG، فيما بلغت الإيرادات 22.50 مليار دولار مقابل 22.74 مليار دولار مقدرة من LSEG، وبانخفاض 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي

وأعلنت «تسلا» عن انخفاض بنسبة 16% في إيرادات السيارات، مع انخفاض المبيعات للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى مستوى أقل من تقديرات المحللين مجدداً.

وبلغت إيرادات تسلا من السيارات 16.7 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض عن 19.9 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، ومن هذا المبلغ انخفضت إيرادات مبيعات الاعتمادات التنظيمية للسيارات إلى 439 مليون دولار، مقابل 890 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وانخفض صافي الدخل إلى 1.17 مليار دولار، أو 33 سنتاً للسهم في الربع الثاني، مقابل 1.4 مليار دولار، أو 40 سنتاً في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل تراجعاً بنسبة 23%.

في أوائل يوليو أعلنت تسلا عن انخفاض بنسبة 14% على أساس سنوي في تسليمات السيارات، لتصل إلى 384 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتعتبر عمليات التسليم أقرب تقدير لمبيعات السيارات الكهربائية، التي أعلنت عنها تسلا، ولكنها غير محددة بدقة في بياناتها للمساهمين.

وانخفضت أسهم تسلا بنحو 18% هذا العام، وهي الأسوأ أداء بين شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 9% منذ بداية عام 2025.

ووفقاً لتحديث المساهمين بلغت قيمة الأصول الرقمية لشركة تسلا في الوقت الحالي 1.24 مليار دولار، بزيادة على 722 مليون دولار في العام الماضي.