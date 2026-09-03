بريطانيا تستدعي القائم بأعمال السفير الروسي بشأن الهجوم على مطار لايبزيغ

استدعت بريطانيا ‌القائم بأعمال ​السفير الروسي للتنديد بمحاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ/هاله الشهر الماضي، ⁠بعد أن حملت الحكومة الألمانية روسيا مسؤولة الواقعة.

وقال المتحدث ‌باسم الحكومة البريطانية "تقف بريطانيا في تضامن تام ‌مع ألمانيا في أعقاب ‌الهجوم الفظيع والمتهور ‌الذي شنته ‌روسيا على مطار لايبزيغ"، مضيفا أن ​المحاولات ‌الروسية ​لتقويض عزيمة حلفاء ⁠أوكرانيا "عقيمة".

وتابع " هذه هي أحدث حلقة ​في ⁠سلسلة واضحة ⁠من المحاولات التي تبذلها الدولة الروسية ⁠لتقويض أمننا الجماعي، ولهذا السبب استدعينا اليوم القائم بالأعمال الروسي للتنديد بالهجوم ‌بأشد العبارات".

ورفضت روسيا هذه الاتهامات، ​قائلة إنها ملفقة بالكامل.





