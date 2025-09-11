سقوط مسيرات على بولندا يفجر غضب «الناتو» والأوروبيين

وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس: «خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر.. بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت».
وتم العثور على 5 طائرات بدون طيار في إقليم لوبلين شرق بولندا، طبقاً لما ذكرته ناطقة باسم الوزارة، فيما تحطمت إحدى الطائرات بدون طيار فوق إقليم لودز بوسط بولندا وطائرة أخرى فوق إقليم فارميا-ماسوريا شمال شرق البلاد. كما تم العثور على حطام قذيفة مجهولة المنشأ.
وأفادت السفارة الروسية في وارسو، بأن بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي. ورفض الكرملين التعليق على اختراق مسيرات الأجواء البولندية، وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين: نفضل عدم التعليق.. الأمر ليس من اختصاصنا، إنه من اختصاص وزارة الدفاع.
وعندما سئل عن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بإطلاق مسيرات عمداً عبر بولندا كاستفزاز، قال بيسكوف، إن زعماء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمون روسيا بالاستفزاز يومياً ولا يحاولون حتى تقديم أي مبرر.
واستدعت بولندا القائم بالأعمال الروسي، أندري أورداش، للحصول على تفسيرات، وفق ما ذكرت وكالة ريا نوفوستي. وقال أورداش إنه لم يتم تقديم أي دليل على أن المسيرات أتت من روسيا.
وصرح زيلينسكي: لم يكن الأمر مجرد مسيرة يمكن أن نقول إنها حادث، بل ما لا يقل عن 8 مسيرات هجومية كانت موجهة نحو بولندا، معتبراً أن ذلك يمثل سابقة خطرة لأوروبا.
وأضاف: اقترحت منذ فترة طويلة على شركائها إنشاء نظام دفاع جوي مشترك لضمان تدمير المسيرات والصواريخ الروسية. وقالت روسيا البيضاء، إنها أسقطت طائرات مسيرة انحرفت عن مسارها بسبب التشويش الإلكتروني خلال تبادل الضربات بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن مينسك أبلغت بولندا وليتوانيا باقتراب تلك الطائرات المسيرة.
موقف
مشيرة إلى أن الأمين العام للحلف، مارك روته، على تواصل مع وارسو. وأفاد قائد الناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي، أليكسوس غرينكويتش، بأن التحالف استجاب للوضع بشكل سريع وحاسم.
وأضاف في رسالة موجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: أوقف انتهاك المجال الجوي للحلفاء، وأعلم أننا على استعداد، وأننا حذرون، وأننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو.
وفي وقت لاحق، أشار الرئيس الأمريكي، إلى انتهاك طائرات روسية مسيرة المجال الجوي لبولندا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: ما قصة روسيا وانتهاكها المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة؟، ها نحن نبدأ من جديد!.
كما قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن روسيا ارتكبت أخطر انتهاك للمجال الجوي فوق بولندا منذ بدء الحرب.
وأضافت كالاس أن الدلائل تشير إلى أن الأمر كان متعمداً وليس عرضياً، داعية إلى زيادة الضغط على موسكو وزيادة الاستثمار الدفاعي للاتحاد الأوروبي.
موجة إدانات
وأعرب ماكرون عن تضامنه مع الشعب البولندي وحكومته. كما أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي ولحلف شمال الأطلسي.
مؤكداً دعم المملكة المتحدة لبولندا وأوكرانيا. وقال ستارمر في بيان، الهجوم الذي وقع هذا الصباح على أوكرانيا والانتهاك الصارخ غير المسبوق للمجال الجوي البولندي وحلف الناتو من قبل طائرات بدون طيار روسية أمر مقلق للغاية، مضيفاً:
كانت هذه خطوة متهورة للغاية من قبل روسيا ولا تخدم إلا في تذكيرنا بتجاهل الرئيس فلاديمير بوتين الصارخ للسلام والقصف المستمر الذي يواجهه الأوكرانيون الأبرياء كل يوم.
وأعرب رئيس وزراء التشيك، بيتر فيالا، عن تضامنه مع بولندا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يهدد أوروبا كلها ويختبر بشكل منهجي إلى أي مدى يمكنه الذهاب. وأضاف: بوتين لن يتوقف حتى نوقفه يداً بيد من خلال فرض أشد العقوبات.
فوائد أصول
نحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل لإيجاد حل جديد لتمويل مجهود أوكرانيا الحربي انطلاقاً من الأصول الروسية المجمدة، وبفضل الأرصدة النقدية المرتبطة بهذه الأصول، يمكننا منح أوكرانيا قرض تعويضات، لن تمس الأصول نفسها.. إنها حرب روسيا.. لذا فإن روسيا هي التي يجب أن تدفع الثمن.