زيلينسكي: المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن تحليق المسيّرات الروسية في أجواء بولندا "سابقة خطرة" لأوروبا.

وقالت بولندا إنها استخدمت الدفاعات الجوية التابعة لها ولحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة اليوم الأربعاء بعد هجوم روسي على غرب أوكرانيا، وهي المرة الأولى خلال الحرب الأوكرانية التي تشتبك فيها وارسو مع طائرات في مجالها الجوي.

وقال زيلينسكي إن ما لا يقل عن ثماني طائرات مسيرة استهدفت بولندا خلال الهجمات الروسية ليلا وأطلقت فيها موسكو نحو 415 طائرة مسيرة إجمالا وأكثر من 40 صاروخا.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "اليوم حدثت خطوة تصعيدية أخرى - حلقت مسيرات ’شاهد‘ الروسية الإيرانية في المجال الجوي البولندي، في المجال الجوي لعضو في حلف شمال الأطلسي. لم تكن مجرد مسيرة واحدة ليوصف الأمر بأنه حادث عرضي، بل ثماني طائرات مسيرة على الأقل انطلقت نحو بولندا".