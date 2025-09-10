بولندا تسقط طائرات مسيّرة روسية وتغلق 4 مطارات

قالت بولندا إنها استخدمت الدفاعات الجوية التابعة لها ولحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة اليوم الأربعاء بعد هجوم روسي على غرب أوكرانيا، وهي المرة الأولى خلال الحرب الأوكرانية التي تشتبك فيها وارسو مع طائرات في مجالها الجوي.

وقالت القيادة العسكرية البولندية إن الطائرات المسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد بشكل متكرر خلال الهجوم الروسي على الجانب الآخر من الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت أن أجهزة الرادار رصدت أكثر من 10 أجسام، وتم "تحييد" أي واحد منها قد يشكل تهديدا.

وتابعت في بيان "تم إسقاط بعض الطائرات المسيرة التي اخترقت مجالنا الجوي".

واستطردت القيادة قائلة إن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وحثت السكان على البقاء في منازلهم، مشيرة إلى أن مناطق بودلاسكي ومازوفيتسكي ولوبلين هي الأكثر عرضة للخطر.

وتابعت "القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية تراقب الوضع، وتبقى القوات والوحدات التابعة لها على أهبة الاستعداد للاستجابة الفورية".

ووصف الجيش البولندي انتهاك المجال الجوي للبلاد بأنه "عمل عدواني"، بينما قال وزير الدفاع فواديسواف كوشينياك-كاميش إن الطائرات البولندية "استخدمت الأسلحة ضد الأجسام المعادية".

وأضاف على منصة إكس "نحن على اتصال مستمر مع قيادة حلف شمال الأطلسي".

وأعلن مطار شوبان في وارسو، وهو الأكبر في البلاد، إغلاق مجاله الجوي بسبب العمليات العسكرية.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد ذكرت أن بولندا أغلقت أربعة مطارات من بينها مطار شوبان، ومطار جيشوف-ياشونكا الذي يقع في جنوب شرق البلاد ويعد مركزا لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب رويترز للتعليق.

وأفادت مراسلة لشبكة سي.إن.إن أمس الثلاثاء بأنه تم إطلاع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على المستجدات.

وبحسب سلاح الجو الأوكراني، فإنه بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش كانت جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك منطقتا فولين ولفيف الغربيتان المتاخمتان لبولندا، خاضعة لإنذارات من الغارات الجوية منذ عدة ساعات.

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية في وقت سابق من أن طائرات روسية مسيرة دخلت المجال الجوي لبولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، وتهدد مدينة زاموشتش، لكنها أزالت هذا البيان من تطبيق تيليجرام للمراسلة في وقت لاحق.