الكرملين: بوتين قد يلتقي ترامب في قمة "أبيك"

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، إذا سنحت الفرصة.

وأضاف أوشاكوف، في تصريح لوكالة أنباء "فيستي" الروسية: "يعتزم كلا الزعيمين حضور قمة "أبيك"... وإذا سنحت الفرصة، فسيلتقي زعيمنا أيضًا بالرئيس الأمريكي".

وأفاد أوشاكوف بأنه "من الممكن" تنظيم لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة المنتدى في الصين، مشيرًا إلى أن "موضوع عقد مثل هذا اللقاء طُرح بالفعل".

وقال أوشاكوف: "إذا سارت الأمور كما قيل، فمن الممكن تنظيم لقاء ثلاثي أيضًا أو على الأقل، عقد لقاء مع كل واحد منهم بالتأكيد. هذا هو التصور تقريبا. لكن الموضوع طرح".

وأضاف أوشاكوف أن "الرئيس الصيني شي جين بينج، أشار إلى أنه من المرجح أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة "أبيك" في الصين، فيما سيشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصفته مدعوًا".

وتُعقد قمة "أبيك" في مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل.