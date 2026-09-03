بوتين: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا

قال الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين اليوم الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في ⁠أوكرانيا، لكنه كرر اتهامه لكييف بأن تحذيراتها بشأن المخاطر التي ‌قد تتعرض لها الطائرات في المجال الجوي الروسي ‌تعتبر "إرهاب دولة".

وأضاف بوتين أن ‌عدداً من الدول، ‌بما في ‌ذلك الولايات المتحدة والصين، مستعدة ​لدعم تسوية ‌سلمية.

وقال ​في منتدى ⁠اقتصادي في أقصى شرق روسيا: "لكن في ​نهاية المطاف، ⁠يجب أن ⁠تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع - ⁠روسيا وأوكرانيا - المشكلة. هذا هو النهج الصحيح. ومع ذلك، فإننا ممتنون لكل من يحاول المساهمة ‌في التوصل إلى تسوية. هل ​هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة".



