الكرملين: يجب إشراك أوروبا في محادثات أوكرانيا

قال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف ​اليوم الأحد إن أوروبا يجب أن تشارك في المناقشات ‌بشأن ​تسوية سلمية في أوكرانيا لأن موقفها قد يكون حاسما.

وأضاف أوشاكوف في مقابلة مع مراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين أن الولايات المتحدة لم تتمكن من الضغط على كييف للموافقة على اتفاق سلام.

وقال أوشاكوف "في السابق بدا بعد ⁠اجتماع أنكوراج أن الإدارة الأمريكية قد تكون قادرة على فرض شروط وإجبار كييف على الامتثال. لكن حتى الآن، لم ينجح ذلك فعليا" في إشارة إلى اجتماع ‌عقد في 2025 في أنكوراج بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف "ذلك لأن ليس من الكافي التحدث ‌إلى كييف وحدها، بل نحتاج إلى التحدث إلى ‌عموم أوروبا التي تقدم لكييف دعما كاملا".

وبعد أن ‌ترك الاتحاد الأوروبي ‌في البداية الأمر لترامب لمحاولة التوسط لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، اتخذ التكتل ​خطوات حذرة تجاه روسيا.

وأعلن ‌قادة بريطانيا ​وألمانيا وفرنسا أنهم يؤيدون اقتراحا بإجراء ⁠محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين في محاولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأن أوروبا ستلعب دورا في هذا الصدد.

وقالت ​روسيا ⁠من قبل ⁠إنها منفتحة على الحوار لكنها لا تقبل التهديدات.

وقال أوشاكوف اليوم الأحد إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام الثلاثية مع أوكرانيا ⁠والولايات المتحدة بعد يوم الوحدة الوطنية الروسي في الرابع من نوفمبر.

ويؤكد ذلك تصريحات صدرت عن الكرملين في الأيام الماضية عن استعداد بوتين لاستئناف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع أوكرانيا في أقرب ‌وقت ممكن الشهر المقبل.

وقال زيلينسكي يوم الجمعة إن مفاوضين من أوكرانيا ​وروسيا والولايات المتحدة اتفقوا على الاجتماع على المستوى الفني في النصف الأول من نوفمبر الثاني.