في صمت.. الصين تعفي ربع الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية

بدأت الصين التحرك بهدوء لإعفاء بعض المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية، لتشمل واردات بقيمة 40 مليار دولار تقريبا، فيما يبدو خطوة من جانب بكين لتخفيف حدة آثار الحرب التجارية الحالية على الاقتصاد الصيني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قائمة المنتجات الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية الصينية تشمل 131 سلعة مثل الأدوية والكيماويات الصناعية تم تداولها بين التجار والشركات خلال الأسبوع الماضي. وكانت بلومبرج قد أشارت في وقت سابق إلى إعفاء بعض هذه السلع.

ومن غير الواضح من أين جاءت القائمة ولم يتم تأكيدها رسميًا، ولكن ما لا يقل عن ست شركات في الصين تمكنت من جلب سلع من القائمة دون دفع رسوم جمركية، وفقًا لأشخاص مطلعين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات سرية.

وتُقدر قيمة الـ 131 سلعة بحوالي 40 مليار دولار، أي ما يُعادل حوالي 24% من الواردات الصينية من الولايات المتحدة في عام 2024، وفقًا لحسابات بلومبرج المستندة إلى بيانات الجمارك الصينية.

وتُحاكي هذه الخطوة الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب لإعفاء الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من رسومها الجمركية "وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل"، بما في ذلك الرسوم المفروضة بنسبة 145% على الصين.

وتُطبق هذه الإعفاءات الأمريكية على حوالي 102 مليار دولار، أي ما يُعادل حوالي 22% من واردات الولايات المتحدة من الصين العام الماضي، وفقًا لتقديرات جيرارد ديبيبو، المدير المساعد مركز أبحاث الصين في مؤسسة راند الأمريكية للدراسات.

وأشارت بلومبرج إلى أن فكرة أن إعفاءات الصين لبعض السلع الأمريكية تعكس إلى حد كبير إعفاءات الولايات المتحدة لبعض السلع الصينية، تشير إلى أن هذه خطوة استراتيجية لمجاراة إجراءات واشنطن أكثر منها مجرد بادرة حسن نية. كما تشير إلى أن أولوية بكين هي حماية اقتصادها من تداعيات الحرب التجارية.





