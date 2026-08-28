كوريا الجنوبية تدعم جهود ترامب لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

قال ‌وي ​سونج-لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب لاستئناف الحوار ‌مع كوريا الشمالية، ‌وستساند تدابير بناء ‌الثقة واستئناف ‌المحادثات بين الجانبين.

وذكر ​للصحفيين ‌أن ​سول ترى ⁠أن استئناف ​المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يركز على إحراز تقدم جوهري في قضية الأسلحة النووية ‌الكورية الشمالية، وألا ​يكون على حساب الجاهزية الأمنية للبلاد.