تحقيقات الطائرة الهندية.. أمر نادر سبق الكارثة

كشفت تحقيقات أولية في حادث تحطم طائرة آير إنديا الرحلة رقم 171، عن أن نظام الطاقة الطارئة في الطائرة، المعروف بتوربين الهواء العكسي (RAT)، ربما كان نشطاً لحظة الحادث، في مؤشر محتمل على تعطل المحركات أو النظام الهيدروليكي قبيل الكارثة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

ويركز التحقيق الذي لا يزال جارياً، على أسباب تشغيل هذا النظام، الذي يستخدم في حالات فقدان الطاقة الكهربائية الناتجة عن فشل المحركات أو ضعف ضغط الأنظمة الهيدروليكية الثلاثة.

ويعد تفعيل نظام الـRAT أثناء الطيران أمراً نادر الحدوث، ويشير غالباً إلى خلل كبير في أنظمة الطائرة الأساسية.

ويمكن للطيارين تشغيل التوربين يدوياً عند الحاجة، وأكثر الحالات شيوعاً هي عندما يظن الطيار أن كلا المحركين تعطل، وفق مستشار سلامة الطيران من الولايات المتحدة، أنتوني بريكهوس.

وأشار إلى أن فشل المحركات قد يحدث لأسباب متعددة، مثل اصطدام الطيور أو مشاكل في الوقود.

وأضاف بريكهوس: في الطيران التجاري، فإن تعطل المحركين معاً أمر نادر للغاية.. محركاتنا اليوم أكثر كفاءة وموثوقية من أي وقت مضى.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«وول ستريت جورنال»، فإن الطائرة وصلت إلى ارتفاع 625 قدماً فقط بعد الإقلاع من مطار أحمد آباد، قبل أن تتوقف عن إرسال بياناتها بعد 50 ثانية، رغم الأجواء الصافية، ما يعزز فرضية حدوث عطل مفاجئ.

كما فشل طاقم المراقبة الجوية في التواصل مع الطيارين بعد تلقي نداء استغاثة.

وتوفي في الحادث أكثر من 270 شخصاً، بينهم ركاب وأفراد على الأرض، فيما نجا راكب واحد فقط كان يجلس بجانب مخرج الطوارئ في مقدمة الطائرة.

ووفقاً لرواية الناجي الوحيد، فقد توقفت الطائرة في الجو لثوان قبل أن تسقط وتصطدم بسكن طلاب تابع لكلية طب، لتتحول إلى كرة نارية ضخمة.

ورغم المؤشرات حول تشغيل نظام الطوارئ، لم تؤكد السلطات الهندية بعد سبب العطل، ما إذا كان يتعلق بالمحركات، أو الأنظمة الهيدروليكية، أو مكونات أخرى.

وأشارت وزارة الطيران المدني إلى أن التحقيق لا يزال مستمراً، وأن النتائج النهائية ستعلن في وقت لاحق.

سجلات تدريب

وفي وقت سابق، أظهرت مذكرات حكومية، أن هيئة مراقبة سلامة الطيران في الهند طلبت من شركة الخطوط الجوية الهندية سجلات تدريب الطيارين والمراقب الجوي للطائرة التي تحطمت في الأسبوع الماضي، وذلك في إطار تحقيقها في الحادث.

وطلبت الإدارة العامة للطيران المدني أيضاً من جميع مدارس الطيران إجراء فحوصات الامتثال للتدريب، وذلك وفقاً لمذكرات سرية اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأضافت الهيئة أن الطلبات كانت جزءاً من مراجعة تنظيمية للحادث، وطلبت أيضاً تفاصيل الإجراءات المتخذة عقب عمليات التدقيق التي أجرتها الهيئة على شركة إير إنديا خلال الأشهر القليلة الماضية.

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