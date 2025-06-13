ناجٍ وحيد.. تحطم طائرة هندية تقل 242 راكباً

في كارثة جوية، لقي 242 راكباً حتفهم إثر تحطم طائرة هندية بعيد إقلاعها من مطار أحمد أباد في طريقها إلى العاصمة البريطانية لندن، فيما هوت أسهم شركة بوينغ الأمريكية 8% جراء سقوط الطائرة.

وقالت السلطات الهندية، إن ما يزيد على 200 شخص لقوا حتفهم في سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية «إير إنديا» متجهة إلى لندن بعد إقلاعها من مدينة أحمد أباد غرب البلاد.

وسقطت الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار جاتويك بجنوب لندن وعلى متنها 242 راكباً فوق منطقة سكنية، وتحطمت فوق قاعة الطعام في نزل كلية طب بجامعة حكومية قرب مطار مدينة أحمد أباد.

وذكرت قناة «سي.إن.إن نيوز - 18» التلفزيونية الهندية، أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل الكثير من الطلاب، ما رفع عدد الضحايا إلى نحو 290 قتيلاً.

وأكد مسؤول صحي، أن شخصاً واحداً نجا من حادث التحطم. وقال المسؤول في دائرة الصحة في ولاية غوجارات، دانانجاي دويفيدي: «نعم، تأكدت نجاة شخص»، موضحاً أنه يتلقى العلاج في المستشفى، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال قائد الشرطة في المدينة جي.إس. مالك، إنه تسنى انتشال 204 جثث من موقع السقوط. ولم ترد أنباء عن العثور على ناجين، ونقلت صحيفة إنديان إكسبريس عن الشرطة الهندية قولها إن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم. وأضاف مالك أن الجثث المُنتشلة ربما تتضمن ركاباً وآخرين من غير الركاب في موقع سقوط الطائرة.

وقال وزير الصحة بالولاية، دانانجاي دويفيدي، إن السلطات طلبت من ذوي القتلى تقديم عينات من الحمض النووي لتحديد هوياتهم. وأفاد مسؤول كبير بالشرطة للصحفيين: «المبنى الذي سقطت فوقه الطائرة نزل للأطباء.. طهرنا ما يقرب من 70 إلى 80% من المنطقة، ونقترب من إنجاز مهمتنا». وأظهرت صور ومقاطع مصورة من المنطقة تناثر أجزاء من هيكل الطائرة في محيط المبنى الذي سقطت فوقه، وكان ذيل الطائرة عالقاً فوق المبنى.

وقال مصدر مطلع، إن ركاب الطائرة كان منهم 217 بالغاً و11 طفلاً ورضيعان. وذكرت الخطوط الجوية الهندية، أن من بين الركاب 169 هندياً و53 بريطانياً و7 برتغاليين وكندي واحد.

وذكر موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في تتبع حركة الطيران، أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي واحدة من أحدث طائرات الركاب في الخدمة.

وذكرت قنوات تلفزيونية، أن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة مباشرة. وعرضت إحدى القنوات لقطات تظهر الطائرة المنكوبة وهي تقلع فوق منطقة سكنية ثم تختفي عن الشاشة قبل أن تتصاعد سحابة ضخمة من النيران في السماء من خلف المنازل. وأظهرت اللقطات أيضاً حطاماً مشتعلاً ودخاناً أسود كثيفاً يتصاعد إلى السماء بالقرب من المطار.

وكذلك أظهرت أشخاصاً يُنقلون على محفات إلى سيارات إسعاف. وذكرت مراقبة الحركة الجوية في مطار أحمد أباد، أن الطائرة غادرت في الساعة 01:39 ظهراً بالتوقيت المحلي من المدرج 23. وأطلقت الطائرة نداء استغاثة، في إشارة إلى حالة طوارئ، ولكن بعد ذلك لم تصدر أي إشارة من الطائرة.

دعم

وفيما قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في بيان، إن المشاهد التي تظهر تحطم طائرة كانت في طريقها إلى لندن وتقل بريطانيين تتحطم في مدينة أحمد أباد الهندية مروعة، صرحت لوسي باول، رئيسة مجلس العموم البريطاني، بأن الحكومة ستقدم كل الدعم للمتضررين من الحادث، مضيفة: «هذه قصة تتكشف، وبالتأكيد سوف تسبب قدراً كبيراً من القلق والخوف لدى الكثيرين والكثير من الأسر والأفراد هنا والذين ينتظرون وصول أحبائهم».

تهاوي أسهم

وهوت أسهم شركة صناعة الطائرات بوينغ بنحو 8% في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، أمس، إثر سقوط الطائرة. وفيما لم يتضح بعد سبب الحادث، انخفض سعر سهم بوينغ إلى 196.85 دولاراً في التداولات المبكرة أمس الخميس، بانخفاض بنسبة 8% عن إغلاق السوق في اليوم السابق. وقالت بوينغ في بيان، إنها مطلعة على التقارير الأولية وتعمل على جمع المزيد من المعلومات.