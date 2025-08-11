ألاسكا.. ولاية أميركية والأصل روسي

كانت ألاسكا التي تستضيف الجمعة قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، تحت سيطر الإمبراطورية الروسية قبل أن تبيعها في القرن التاسع عشر للولايات المتحدة.

لكن النفوذ الروسي لم يتبدد من هذه الولاية الأميركية الواقعة في الدائرة القطبية الشمالية.

حين أبحر المستكشف الدنماركي الذي خدم في البحرية الروسية فيتوس بيرينغ في المضيق الذي يفصل بين آسيا والقارة الأميركية عام 1728، كان يقوم برحلة لحساب روسيا القيصرية.

ومع العثور على المضيق الذي عرف لاحقا بـ"مضيق بيريغ"، اكتشف إلى غربه منطقة ألاسكا التي كانت تسكنها شعوب أصلية منذ آلاف السنين.

وكانت رحلة بيرينغ بداية لقرن من الحملات الروسية لصيد الفقمة، مع إقامة أول مستعمرة في جزيرة كودياك. وفي العام 1799، أنشأ القيصر بافل الأول الشركة الروسية الأميركية لتنظيم تجارة الفراء، ما ترافق مع مواجهات مع السكان الأصليين.لكن الصيد المفرط تسبب بتراجع حاد في أعداد الفقمة وثعالب البحر، وانهار معها اقتصاد المستعمرين.

في عام 1867، باعت موسكو ألاسكا لواشنطن مقابل 7,2 ملايين دولار.وأثارت الصفقة انتقادات شديدة في الولايات المتحدة، وأطلق على عملية شراء منطقة تبلغ ضعف مساحة تكساس تسمية "جنون سيوارد" تيمنا بوزير الخارجية ويليام سيوارد الذي دبر الصفقة.

تبقى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي رسخت وجودها في ألاسكا منذ إنشاء الشركة الروسية الأميركية، من أبرز الشواهد على ماضي الولاية الروسي.

الجيران

وتنتشر على سواحل ألاسكا أكثر من 35 كنيسة تاريخية، تعلو بعضها قبب تتبع أنماط هندسة الكنائس الأرثوذكسية، بحسب بيانات جمعية تعمل على حمايتها.تعتبر أبرشية ألاسكا الأرثوذكسية الأقدم في أمريكا الشمالية، وتضم معهدا لاهوتيا أقيم في جزيرة كودياك.

واستمرت لغة محلية مشتقة من الروسية وممزوجة باللغات الأصلية لعقود في مناطق مختلفة، ولا سيما في محيط مدينة إنكوريج الكبرى، لكنها باتت اليوم على وشك الاندثار.

رغم ذلك، لا تزال الروسية تعلم في شبه جزيرة كيناي، قرب الأنهار الجليدية الهائلة. هناك تستقبل مدرسة ريفية صغيرة تابعة لمجموعة أرثوذكسية تعرف باسم "المؤمنين القدامى" انبثقت من انشقاق حصل في الكنيسة في القرن السابع عشر واستقرت هناك في الستينيات، حوالى مئة تلميذ تدرسهم باللغة الروسية.

ومن أشهر ما قيل عن قرب ألاسكا من روسيا، تصريح أدلت به حاكمة الولاية ساره بايلين في 2008 حين كانت مرشحة لمنصب نائبة الرئيس على تذكرة الجمهوري جون ماكين، إذ أعلنت أن "الروس جيراننا في الجهة المقابلة، يمكنكم في الواقع رؤية روسيا من جزيرة في ألاسكا".

الواقع أنه لا يمكن رؤية روسيا من أي نقطة في بر ألاسكا، غير أن جزيرتين تتقابلان من جانبي مضيق بيرينغ لا تفصل بينهما سوى أقل من أربعة كيلومترات.

وإلى الجنوب، وصل روسيان في أكتوبر 2022 إلى جزيرة سانت لورانس على مسافة أقل من مئة كلم من السواحل الروسية، لطلب اللجوء في الولايات المتحدة بعدما أعلن بوتين حملة تجنيد عسكري لتعزيز القوات في ظل الغزو الروسي لأوكراني .

ويعلن الجيش الأميركي بانتظام منذ سنوات اعتراض طائرات روسية تقترب من المجال الجوي للولايات المتحدة فوق ألاسكا.

غير أن روسيا لا تبدي اهتماما باستعادة السيطرة على ألاسكا التي وصفها بوتين بسخرية في 2014 بأنها "شديدة البرد".