السفير الأمريكي لدى الناتو لا يستبعد حضور زيلينسكي قمة ألاسكا

قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأحد إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يحضر القمة الأمريكية الروسية هذا الأسبوع في ألاسكا، فيما يسعى الزعماء الأوروبيون إلى أن تكون كييف جزءا من المفاوضات.

وسُئل السفير ماثيو ويتيكر على شبكة "سي إن إن" عما إذا قد ينضم زيلينسكي إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

وأجاب "نعم، أعتقد أن ذلك ممكن بالتأكيد"، مضيفا "بالتأكيد، لا يمكن أن يكون هناك اتفاق لا يوافق عليه جميع الأطراف المشاركة فيه. ومن الواضح أن إنهاء هذه الحرب أولوية قصوى".

أثارت القمة المقررة مخاوف من أن الاتفاق قد يتطلب من كييف التنازل عن مساحات من أراضيها، وهو ما رفضته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي إطار جهوده الدبلوماسية المكثفة، أجرى زيلينسكي مكالمات هاتفية مع 13 من الزعماء على مدى ثلاثة أيام، من بينهم قادة أبرز الدول الداعمة لكييف، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد إنه يأمل ويفترض أن زيلينسكي سيحضر القمة.

وأشار ويتيكر إلى أن القرار يعود في نهاية المطاف إلى ترامب.

وقال "إذا كان يعتقد أن هذا هو السيناريو الأفضل لدعوة زيلينسكي، فإنه سيفعل ذلك"، مضيفا أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، وأُجبر الملايين على الفرار من منازلهم.