أسهم أوروبا تواصل مكاسبها قبل محادثات بين أمريكا وروسيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين لتواصل زخمها القوي من الأسبوع الماضي بدعم من التفاؤل حيال التوصل لاتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، بينما حول المستثمرون انتباههم إلى بيانات التضخم الأمريكية القادمة ومفاوضات الرسوم الجمركية في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % ، ليحوم قرب أعلى مستوى منذ 31 يوليو .

وحظى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدعم دبلوماسي من أوروبا وحلف شمال الأطلسي قبل عقد قمة روسية أمريكية خلال الأسبوع الجاري.

وتخشى كييف من محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الشروط لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

وقال ترامب، الذي من المقرر أن يلتقي بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، إن الاتفاق المحتمل سيشمل "تبادل بعض الأراضي بما يخدم مصلحة الجانبين".

وضغطت احتمالات إبرام اتفاق سلام على شركات الدفاع الألمانية. ونزل سهم شركة الدفاع الألمانية راينميتال 3.7 % ، في حين انخفضت أسهم شركتي رينك وهينسولدت ثلاثة بالمئة و2.1 % على الترتيب.

وهوى سهم شركة أورستد 22 % بعد أن قالت شركة تطوير مزارع الرياح الدنمركية إنها تعتزم إصدار حقوق اكتتاب أفضلية للمساهمين بقيمة 60 مليار كرونة دنمركية (9.4 مليار دولار) واستندت في قرارها إلى تطورات غير مواتية في سوق مزارع الرياح البحرية في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم نورثرن داتا بنحو ثلاثة بالمئة بعد أن قالت شركة رامبل، وهي منصة فيديو أمريكية ومزود للخدمات السحابية، إنها تدرس عرضا بقيمة 1.17 مليار دولار تقريبا لمجموعة الذكاء الاصطناعي السحابية الألمانية.