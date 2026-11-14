بعد تعطل آلاف الرحلات.. 50 مليار دولار لتحديث نظام الطيران الأمريكي

رفعت إدارة ترامب في وقت متأخر من يوم ​الجمعة طلبها لتمويل مراقبة الحركة الجوية إلى 50 مليار دولار، بعد أن أجبر عطل ‌في الاتصالات على ​وقف الرحلات المغادرة على مستوى البلاد، مما عطل آلاف الرحلات لساعات.

وكان وزير النقل شون دافي والبيت الأبيض قد طلبا في وقت سابق يوم الجمعة تخصيص 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة ونظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

وقال دافي "هذه حالة طارئة. ما الذي يمكن أن يكون أهم من وجود نظام لمراقبة الحركة الجوية يعمل بالفعل؟"

وأثر العطل على مراكز إدارة الطيران الاتحادية لمراقبة الحركة الجوية ⁠بين المطارات. لكن لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الجمهوريون، قالت إن الواقعة تبرز الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتحديث تلك المراكز بدلا من مشروعات أخرى، مشيرة إلى أن الكونغرس وافق على تخصيص 1.9 مليار دولار لاستبدال مراكز المراقبة القديمة بين المطارات.

وتعرض المجال الجوي الأكثر تعقيدا في ‌العالم لسلسلة من الوقائع في السنوات القليلة الماضية أدت إلى تعطيل رحلات وعرضت السلامة للخطر. وأسفر تصادم جوي في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن عن مقتل 67 شخصا في يناير 2025.

ووافق الكونغرس بالفعل في ‌يوليو 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتطوير ‌نظام مراقبة الحركة الجوية وزيادة تعيين مراقبين جويين بعد شكاوى من ازدحام المطارات وتأخر رحلات ومشاكل ‌تقنية.

ويتضمن طلب مدير مكتب الإدارة والموازنة ‌في البيت الأبيض راسل فاوت ووزير النقل شون دافي تخصيص 10.1 مليارات دولار لتحديث مراقبة الحركة الجوية، منها 7.2 مليارات دولار لمنصة أتمتة ​موحدة ومحطات عمل للمراقبين، ومليارا دولار ‌للحوسبة السحابية.

وطلب راسل فاوت ​مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وشون دافي ⁠وزير النقل من المشرعين في رسالة اتخاذ إجراءات سريعة.

وقالا "هذا الاستثمار ضروري لاستكمال تحديث مجالنا الجوي الوطني، مما يوفر بنية أساسية مرنة للاتصالات لمراقبي الحركة الجوية وأجهزة وبرامج حديثة وأبراج مراقبة متطورة وبنية تحتية للمطارات على ​مستوى عالمي".

وعبرت شركات ⁠طيران كبرى، منها أمريكان ⁠إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز، عن دعمها للطلب.

ويتضمن طلب مبلغ 30.1 مليار دولار أيضا ملياري دولار لاستبدال أبراج مراقبة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الاتحادية وتحسينها، و18 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بالمطارات، ⁠منها 10 مليارات دولار لتحديث مباني الركاب القديمة أو استبدالها.

وتعتمد إدارة الطيران الاتحادية على أجهزة كمبيوتر يعود عمرها إلى عقود، فضلا عن قطع غيار يتم شراؤها من مواقع المزادات.

وقالت الأسبوع الماضي إنها ستستبدل بحلول نهاية 2028 الأقراص المرنة المستخدمة في معلومات الطقس وغيرها من المعلومات الحيوية في أكثر من 400 منشأة لمراقبة الحركة الجوية.

وقال فاوت ودافي في رسالتهما إن إدارة الطيران الاتحادية استبدلت 68 ‌بالمئة من شبكة الاتصالات القديمة المصنوعة من النحاس ببنية تحتية من الألياف عالية السرعة.

ودعت الإدارة الأمريكية الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى ​الموافقة على التمويل خلال ما تبقى في هذا العام من أسابيع قليلة. ومن المقرر أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير المقبل.

وفي سبتمبر، أدى تعطل مزدوج في دائرة كهربائية بمنشأة لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا والقطع العرضي لكابل ألياف ضوئية في نيوجيرزي على يد طاقم بناء إلى ​تأخر أو إلغاء آلاف الرحلات في أنحاء ‌شمال شرق البلاد المكتظ بالسكان.