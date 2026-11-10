أمريكا.. الاقتصاد وتكاليف المعيشة يضغطان على شعبية ترامب

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ​واكتمل أمس الاثنين أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب ​ما زالت قرب أدنى مستوياتها في مسيرته السياسية، بتأثير المخاوف على مستوى البلاد من زيادة الأسعار التي تسببت في هزيمة حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.

ويحظى أداء ترامب ⁠في البيت الأبيض بتأييد حوالي 32 بالمئة من الأمريكيين، دون تغيير عن استطلاعي رويترز/إبسوس السابقين اللذين أُجريا بين أواخر أكتوبر وأوائل ‌نوفمبر.

وجاء هذا الرقم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن نسبة التأييد البالغة 31 بالمئة التي سجلها في ‌استطلاع رويترز/إبسوس في منتصف أكتوبر، ‌وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.

وتعرض الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه ‌ترامب لهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث ​من نوفمبر، ‌حيث فقد ​السيطرة على مجلسي الكونغرس ⁠الأمريكي.

ومع بقاء بعض المنافسات الانتخابية دون حسم، حقق الديمقراطيون أكبر انتصار لهم في مجلس النواب منذ ​عام ⁠2008 على ⁠الأقل، وانتزعوا مقاعد في مجلس الشيوخ في ولايات معروفة بتوجهاتها المحافظة، بما في ذلك كانساس وساوث كارولاينا وتكساس.

وأظهر ⁠الاستطلاع أن 21 بالمئة فقط من الأمريكيين يشيدون بإدارة ترامب لمسألة تكاليف المعيشة. وأدت الحرب في إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود مما أثقل كاهل ‌الأسر. كما أضر تقييم ترامب المنخفض بشأن هذه القضية بحلفائه في ​الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لترامب في ملف سياسة الهجرة 38 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من 25 بالمئة التي منحها الأمريكيون لأدائه في إدارة الاقتصاد.