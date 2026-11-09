ترامب يثير الشكوك حول الانتخابات بعد تعهده السابق بقبول النتائج





أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوك حول نزاهة انتخابات الكونجرس التي جرت الأسبوع الماضي، وذلك بعد نحو أسبوع من اعترافه بالهزيمة الساحقة لحزبه الجمهوري وتقديم التهنئة للديمقراطيين.

وكتب ترامب اليوم الإثنين عبر منصته "تروث سوشيال": "هل يعتقد أي شخص حقاً أن هذه (الانتخابات) كانت نزيهة؟ كيف يمكن لاستطلاعات الرأي أن تكون خاطئة إلى هذا الحد؟".

كما ألمح ترامب إلى أن أجهزة الاقتراع الإلكترونية أثرت على النتيجة، مضيفاً: "الأمر كله يتعلق بالأجهزة، والتي باتت أكثر أهمية بكثير من الناخب نفسه!".

ولم يقدم ترامب أي أدلة تثبت مزاعمه.

يذكر أن الرئيس، الذي سعى سابقاً لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن، دأب مراراً على التشكيك في نزاهة الانتخابات الأمريكية وتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن وقوع تزوير واسع النطاق للناخبين.