وزير الخارجية الألماني يطالب روسيا بالتخلي عن مطالبها "المُبَالغ فيها"





طالب وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، روسيا بالتخلي عما وصفه بمطالبها "المُبَالغ فيها" قبل انطلاق المفاوضات الجديدة بين الحكومتين الروسية والأوكرانية بوساطة أمريكية، والمقررة إجراؤها في أبو ظبي.

وعقب محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في العاصمة الفرنسية باريس، قال فاديفول اليوم الاثنين: "اتفقنا على أن هناك فرصة لإنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا عن طريق المفاوضات"، وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "وشرط ذلك أن تتخلى روسيا أخيراً عن مطالبها المُبَالغ فيها وتظهر استعداداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق".

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الديمقراطية ذات الاقتصاد القوي، صرح فاديفول بأن الأمر الحاسم خلال الأيام القادمة يتمثل في معرفة " ما إذا كان هناك استعداد حقيقي لدى روسيا للتفاوض، أم أن الأمر لا يعدو كونه تفاوضًا استعراضيًا يهدف إلى التغطية على عزم روسيا مواصلة حربها العدوانية الوحشية، ولا سيما ضد السكان المدنيين.". وشدد على ضرورة أن تكون أوروبا حاضرة ومشاركة على طاولة المحادثات.

وفي المقابل، رأى فاديفول عدم وجود حاجة إلى بناء هيكل أمني أوروبي جديد - وفق ما طرحته الولايات المتحدة -؛ مشيراً إلى أنه إذا جرى التأكيد مجدداً على الهيكل القائم، فهذا أمر صائب، لكنه استبعد وجود ضرورة لإدخال تغييرات جوهرية على هذا الهيكل.

وتدخل أوكرانيا وروسيا اعتباراً من يوم غد الثلاثاء مفاوضات في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برعاية ووساطة أمريكية، وذلك لأول مرة منذ فبرايرالماضي لبحث إمكانية إنهاء الحرب التي بدأت في 2022. وتضم مجموعة السبع كلا من ألمانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، واليابان، وكندا.

وفي ظل التكهنات حول شن هجوم وشيك وجديد من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قال فاديفول إنه كرر تأكيده على عدم وجود "حل عسكري لهذه المشكلة"، مشدداً على ضرورة الإبقاء على الضغوط الاقتصادية على إيران.

وأضاف فاديفول أنه يجب على إيران أن تدرك أنه سيتعين عليها التخلي عن برنامجها للتسلح النووي "بشكل نهائي ودائم"، مؤكداً أن ألمانيا تسعى لتحقيق الهدف ذاته الذي تسعى إليه الولايات المتحدة، ومشدداً على وجوب مواصلة المفاوضات غير المباشرة مع إيران لأن "كل جهد يُبذل في هذا الصدد هو جهد صائب".

وصرح فاديفول بأن من المتوقع أن يُعْقَد في ألمانيا في أوائل ديسمبر المقبل اجتماع تشارك فيه كل من إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، إلى جانب تركيا، ومصر، والسعودية، وباكستان؛ وسيأتي هذا الاجتماع كخطوة لاحقة لمفاوضات غد. وأكد فاديفول أن العقوبات المفروضة على طهران لن تُخفف ما لم يُلمس وجود استعداد حقيقي للنقاش حول النقاط الحاسمة.