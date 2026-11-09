ترامب: سأذهب إلى الجنة لا أريد الذهاب إلى الجحيم

في تصريحات لافتة أثارت الاهتمام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستطيع مسامحة بعض خصومه السياسيين، حتى لو كان التسامح معهم شرطاً لدخول الجنة، مؤكداً أنه لا يريد التظاهر بمشاعر لا يحملها تجاه من يعتبرهم أساؤوا إليه.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، أجراها الصحفي روس دوثات، أمس الأحد، عندما سأله عما إذا كان يعتقد أنه سيدخل الجنة بعد وفاته.

وأجاب ترامب: "آمل ذلك، لا أريد الذهاب إلى الجحيم"، قبل أن ينتقل الحوار إلى مسألة التسامح مع الخصوم، في ضوء تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي قال فيها إنه يكره معارضيه ولا يتمنى لهم الخير.

وطرح دوثات على ترامب سؤالاً افتراضياً، مفاده ما إذا كان مستعداً لمسامحة شخصيات سياسية سبق أن هاجمها، من بينها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي، إذا كان ذلك سيضمن له دخول الجنة.

لكن ترامب حسم إجابته قائلاً: "الإجابة هي لا.. أريد أن أكون صادقاً".

ولم يتراجع الرئيس الأمريكي عن موقفه عندما أوضح المحاور أن رفض التسامح يعني حرمانه من العفو في الآخرة، حيث وصف خصومه بأنهم "أشخاص سيئون للغاية"، متهماً إياهم بالإضرار بالولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "أنا بالفعل أكره بعض أعدائي. أعتقد أنهم كانوا فظيعين. انظروا إلى ما فعلوه بي، وكيف جرى استخدام المؤسسات ضدي. لقد وُجهت إليّ اتهامات جنائية، وتعرضت لإجراءات العزل".

وتطرق الحوار أيضاً إلى تصريح سابق لترامب خلال مراسم تأبين الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل في حادث إطلاق نار، حين قال إنه يكره خصومه ولا يتمنى لهم الخير، في موقف يتعارض مع دعوة أرملة كيرك، إريكا كيرك، إلى التسامح.

وفي ختام الحوار، تساءل دوثات كيف يمكن لترامب، الذي وصف حياته بأنها من أكثر الحيوات الأمريكية استثنائية وحظاً، ألا يجد في نفسه القدرة على مسامحة خصومه.