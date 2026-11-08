زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب وسط اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته الأولية 7ر5 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أدى إلى تحطم نوافذ المتاجر، ودفع الناس إلى الفرار من المباني، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن قوة الزلزال بلغت 7ر5 درجات، في حين أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوته بلغت 5ر5 درجات. كما تم الإبلاغ عن هزات ارتدادية أقل شدة.

وتأثرت منطقة واسعة بالقرب من محافظة آيتشي، بما في ذلك مدينة هاماماتسو، والعاصمتين القديمتين كيوتو ونارا، والمحافظات المجاورة ياماناشي، حيث يقع جبل فوجي، بالإضافة إلى محافظة جيفو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يابانية نوافذ متاجر محطمة وشظايا زجاج متناثرة في الشوارع، فضلا عن أكوام من الكتب سقطت من رفوف إحدى المكتبات، وسط أنباء عن إصابة أشخاص تعثروا على السلالم أثناء فرارهم.

ووقع الزلزال، الذي هز المنطقة في الساعة 1:04 صباحًا، على عمق حوالي 40 كيلومترًا تحت سطح الأرض في محافظة شيزوكا. تعد آيتشي وشيزوكا منطقتين متجاورتين. وهما تبعدان مسافة كافية عن طوكيو بحيث لم يشعر سكان العاصمة بالزلزال، وفقا للتقييمات الزلزالية الرسمية.

وكانت قطارات "شينكانسن" السريعة تسير بسرعات أبطأ في المناطق المتضررة كإجراء احترازي. ففي بعض الأحيان، قد تتسبب الزلازل في إتلاف السكك الحديدية التي تسير عليها القطارات.

وتقع اليابان في منطقة معرضة للزلازل.