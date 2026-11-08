ترامب يعرض منصب متحدث البيت الأبيض على رئيس "يو إف سي"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت أنه عرض على رئيس منظمة "يو إف سي" (بطولة القتال النهائي) منصب المتحدث باسم البيت الأبيض.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أنه تم عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على العظيم دانا وايت، المقاتل والمحارب الشرس".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون دانا متحدثاً صحفياً لا مثيل له. دانا، أرجوك اقبل المنصب!"

وأفادت شبكة "سي إن إن" لاحقاً أن وايت رفض هذه "الفكرة غير التقليدية"، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.

غير أن موقع "تي إم زد" الإخباري المتخصص في أخبار المشاهير أفاد بأن وايت كان من المقرر أن يلتقي ترامب في المكتب البيضاوي يوم غد الاثنين "لمناقشة الأمور"، نقلاً عن مصادر مطلعة مباشرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب جادا في عرضه، الذي جاء بعد أيام من فوز الديمقراطيين الساحق في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

كما قال ترامب إنه طلب من وايت إحضار مقاتلين من منظمة "يو إف سي"، وهي منظمة الفنون القتالية المختلطة التي يرأسها، للعمل كـ"مساعدين".

وكتب ترامب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المجنون".

من جانبه، نشر وايت صورة له على منصة المتحدثين في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض على إنستغرام، مصحوبة بالتعليق: "ننتقل إلى الفصل التالي".

وظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغراً منذ أكتوبر الماضي؛ إثر مغادرة كاتي زكريا لمنصبها بعد أيام معدودة من تعيينها، واكتفائها بعقد مؤتمر صحفي واحد.