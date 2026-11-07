ترامب يرقي ستيفن ميلر إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ​الجمعة مساعده المقرب ستيفن ميلر رئيسا لموظفي البيت الأبيض، وبهذا يمنح المسؤول عن بعض أشد سياساته الداخلية صرامة ‌أحد أقوى المناصب ​في واشنطن بعد أن فقد الجمهوريون السيطرة على الكونجرس.

وسيتولى ميلر، الذي سيحل محل سوزي وايلز، منصبه في وقت يستعد فيه الرئيس لمواجهة مجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الديمقراطيون، وموجة من التحقيقات التي يجريها الكونغرس بشأن إدارته.

ودأب ميلر على المطالبة بتوسيع صلاحيات الرئيس، ويتولى منصبه في وقت قد تجعل فيه هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء ترامب أكثر اعتمادا على السلطة التنفيذية للمضي قدما في جدول أعماله الداخلي.

ووصف ترامب في منشور ⁠على وسائل التواصل الاجتماعي ميلر بأنه "أحد أكثر مستشاري موثوقية"، وأشاد بوايلز لقيامها "بعمل رائع"، قائلا إن هذا التغيير سيدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن تعيين ميلر يشير إلى أن ترامب لا ينوي إعادة النظر في سياساته، بل يكافئ بدلا من ذلك أكثر مساعديه ولاء.

وأضاف المسؤول "إنه لا يغير مساره"، رغم رفض عشرات الملايين ‌من الناخبين الأمريكيين هذا الأسبوع برنامج ترامب الداخلي وسياسته الخارجية.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن ترقية ميلر، المعروف بتشدده ورفضه تقديم تنازلات، قد تشير إلى توجه أكثر صداما للمضي قدما في برنامج الرئيس، وذلك رغم تأكيد ترامب هذا الأسبوع استعداده للعمل مع الديمقراطيين ‌في الكونغرس.

وكان ترامب مستاء من أدائه السياسي والإعلامي في الفترة التي سبقت انتخابات يوم ‌الثلاثاء، في وقت تراجعت فيه معدلات تأييده إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق. وقال شخص ‌مطلع على الأمر إن ترامب أكد هذا الأسبوع ‌أن البيت الأبيض بحاجة إلى أن يكون "أكثر صرامة"، مع عودة الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس.