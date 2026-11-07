روسيا تشن ضربات صاروخية جديدة على كييف

شنت القوات الروسية ضربات صاروخية جديدة على كييف والمنطقة المحيطة بها، وسمع دوي أكثر من 12 انفجارا في العاصمة الأوكرانية.

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام في وقت مبكر من صباح اليوم السبت "العدو يضرب منشآت البنية التحتية بصواريخ باليستية"، مشيرا إلى وقوع انفجارات في الضواحي.

وجاء الهجوم على عدة موجات. ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية ومراقبين مقربين من الجيش، استهدفت الضربات محطات لتوليد الطاقة الحرارية في كييف وجنوبها، فضلا عن محطة فرعية للكهرباء غرب العاصمة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر قبل الهجوم بوقت قصير من ضربات روسية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والجسور الممتدة فوق نهر دنيبرو.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، وخاصة في محيط كييف، ما جعل ملايين الأشخاص يواجهون انقطاعات للكهرباء تستمر لساعات واضطرابات في إمدادات المياه والتدفئة.