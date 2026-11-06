ترامب يحمّل الديموقراطيين مسؤولية انهيار الأسهم الأمريكية

عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم أمس الخميس، إلى فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مطلع هذا الأسبوع.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال بعد إغلاق الأسواق المالية الأمريكية "انهار سوق الأسهم اليوم لأن الديموقراطيين حققوا فوزا كبيرا الثلاثاء (...) من المحزن رؤية ذلك، لا تلومن إلا أنفسكم".

ورأى محللون أن موجة بيع الأسهم الخميس جاءت بسبب المخاوف من التهديد الذي يمثله الديموقراطيون على ازدهار الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث شهد مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا، أسوأ جلساته منذ أبريل 2025.

وواجهت مراكز البيانات معارضة واسعة من الناخبين الأمريكيين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وقد تعهد العديد من الفائزين في انتخابات التجديد النصفي بالعمل على كبح جماح هذه المشاريع.