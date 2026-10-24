ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يناقشان استغلال نفط بحر الشمال





قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش مسألة ‌استغلال ​النفط في بحر الشمال خلال محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الجمعة، كما تطرقا إلى الصراعين في إيران وأوكرانيا "بشكل سطحي جدا".

وأضاف ترامب لصحفيين في ⁠البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى فلوريدا للقيام بجولة انتخابية استعدادا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر "إنهم ‌يفتحون (المجال لاستخراج) النفط في بحر الشمال".

وأضاف "ظللت وراءهم لعامين... وآندي يعمل على إنجاز ذلك".

وأشاد ‌ترامب يوم الأربعاء بموافقة بريطانيا على ‌مشروع حقل جاكداو للغاز في بحر الشمال ‌لتنهي بذلك خلافات ‌قضائية وسياسية استمرت سنوات، لكن مسؤولين بريطانيين قالوا إن القرار ​بشأن حقل روزبنك ‌الأكبر للنفط ​لم يتخذ بعد.

وقال ⁠مكتب بيرنام في بيان إن الزعيمين اتفقا على أن الموافقة على مشروع جاكداو ستجلب "فوائد ​كبيرة" ⁠لبريطانيا. كما ⁠رحبا باستمرار التعاون بين الشركات البريطانية والأمريكية، ولا سيما في مجال الطاقة النووية.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، ⁠شدد بيرنام على أهمية حصول كييف على حق الوصول الكامل إلى خدمة ستارلينك للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، ورحب بجهود ترامب لإعادة الرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على العمل ​مع الشركاء الدوليين لإنهاء إراقة الدماء.

كما ناقش الزعيمان الشرق الأوسط، حيث أكد بيرنام مجددا دعم بريطانيا للسعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.