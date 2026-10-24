"قد نفعلها مرة أخرى".. ترامب يرفع سقف التهديد ضد إيران

أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن الولايات ‌المتحدة قد ​تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران، وذلك في وقت تقترب فيه الحرب من إتمام شهرها الثامن.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا، في إطار تصريحات ⁠عن الحرب، "قد ننفذ عملية أخرى على غرار "ملحمة الغضب"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

و "عملية ملحمة الغضب" هو الاسم الذي يطلقه الجيش الأمريكي على الحرب ‌في إيران.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب بسرعة، ‌لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن ‌تسعى لإنهاء الصراع بسرعة أم تتركه لينحسر تدريجيا.

كان ترامب، الذي طرح ‌أهدافا وجداول زمنية متغيرة لهذه الحرب، قد صرح خلال الحملة الانتخابية في ​الآونة الأخيرة بأن ‌الحرب ستنتهي قريبا "بشكل ​أو بآخر".

وفي وقت سابق ⁠من هذا الشهر قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي التي ​تجرى في الثالث ⁠من نوفمبر، التي ستحدد إلى أي حزب ستؤول السيطرة على الكونغرس.