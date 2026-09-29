تايلاند.. ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في بانكوك إلى 23 شخصاً

قضى أربعة أشخاص في بانكوك جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف سبتمبر، لترتفع حصيلة القتلى إلى 23 شخصا، وفق ما أفادت الحكومة التايلاندية.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث بأن الفيضانات طالت 29 من 77 محافظة في تايلاند. وأوضحت أن أربعة أشخاص قضوا في بانكوك، وثمانية في ساموت براكان، الواقعة بين العاصمة والبحر، وستة في سا كايو (شرق البلاد).

وتأثر نحو 700 ألف شخص بارتفاع منسوب المياه في العاصمة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة طبيعية السبت.

ولا تزال أجزاء من بانكوك غارقة بالمياه الثلاثاء، فيما أغلقت المدارس لليوم الثاني على التوالي، واضطر نحو 7 آلاف شخص إلى اللجوء إلى أكثر من 230 مركز إيواء في أنحاء المدينة، بحسب سلطات بانكوك.

وسُجلت وفيات أخرى في تشانثابوري في جنوب شرق بانكوك، وكذلك في أيوثايا وسارابوري، وهما مقاطعتان تقعان في شمال العاصمة.

وتعمل محطات تصريف المياه بكامل طاقتها منذ أيام، لكن المحافظ تشادشارت سيتيبونت قال الأحد إن انحسار المياه بالكامل قد يستغرق "أسبوعا كاملا".

وعادة ما تشهد تايلاند أمطارا غزيرة تبلغ ذروتها في سبتمبر، لكن عددا من سكان بانكوك قالوا إن الوضع هذا العام يبدو أسوأ من الأعوام السابقة.