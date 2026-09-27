كندا.. تحطم هليكوبتر يودي بحياة 4 أشخاص بإقليم كيبيك

أعلنت الشرطة الكندية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر جنوب شرقي مونتريال.
ذكرت شبكتا البث الكنديتان سي.بي.سي وسي.تي.في أن الشرطة أفادت بأن الحادث وقع حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت الشرقي (1830 بتوقيت جرينتش)، وبأن الطائرة كانت مشتعلة عندما وصلت فرق الطوارئ إلى الموقع القريب من سانت بريجيد ديبرفيل.
وقالت شرطة إقليم كيبيك إن جميع ركاب الهليكوبتر الأربعة لاقوا حتفهم. ولم تقدم الشرطة بعد أي تفاصيل حول الجهة المالكة للطائرة الهليكوبتر أو مصدرها أو الغرض من الرحلة، فيما قررت هيئة سلامة النقل الكندية إرسال محققين إلى الموقع.