كندا.. تحطم هليكوبتر يودي بحياة 4 أشخاص بإقليم كيبيك

أعلنت الشرطة الكندية أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر ⁠جنوب شرقي مونتريال.

ذكرت شبكتا البث الكنديتان سي.بي.سي وسي.تي.في ‌أن الشرطة أفادت بأن الحادث وقع حوالي ‌الساعة 2:30 مساء بالتوقيت الشرقي (1830 ‌بتوقيت جرينتش)، وبأن ‌الطائرة كانت ‌مشتعلة عندما وصلت فرق الطوارئ ​إلى الموقع ‌القريب ​من سانت ⁠بريجيد ديبرفيل.

وقالت شرطة إقليم كيبيك ​إن ⁠جميع ⁠ركاب الهليكوبتر الأربعة لاقوا حتفهم. ولم تقدم ⁠الشرطة بعد أي تفاصيل حول الجهة المالكة للطائرة الهليكوبتر أو مصدرها أو الغرض ‌من الرحلة، فيما قررت هيئة سلامة ​النقل الكندية إرسال محققين إلى الموقع.