ترامب يحقق انتصاراً جزئياً في المعركة القانونية حول بيانات الناخبين

حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا جزئيا أمام المحكمة العليا في النزاع حول استخدام بيانات الناخبين التفصيلية.

ومنحت المحكمة الولايات والسلطات المحلية السلطة، حتى إشعار آخر، للوصول إلى قاعدة البيانات الموسعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية عند التحقق من الناخبين، وكان الاهتمام الرئيسي لترامب هنا هو التحقق من الجنسية.

وكانت قاعدة البيانات، المعروفة باسم "سيف" (حفظ)، موجودة منذ عقود. ومع ذلك، في مارس من العام الماضي، قام ترامب بتوسيع صلاحيات الوزارة بشكل كبير، بحيث أصبحت تشمل حاليا أيضا بيانات "إدارة الضمان الاجتماعي".

وجادلت المنظمات التي رفعت الدعوى أمام المحكمة بأن إجراء التحقق الجديد ينتهك العديد من قوانين حماية البيانات. ومنعت المحاكم الدنيا الوصول إلى قاعدة البيانات.

ولم تتضح بعد تأثيرات الحكم على انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر. ويحظر قانون اتحادي على الولايات إجراء تغييرات منهجية على قائمة الناخبين المسجلين قبل أقل من 90 يوما من الانتخابات.

ويحذر النقاد من أن قاعدة البيانات غير دقيقة وقد حددت بالفعل بشكل غير صحيح مواطنين أمريكيين على أنهم غير مؤهلين للتصويت.