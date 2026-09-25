ترامب يقبل دعوة شي لزيارة الصين في نوفمبر





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه قبل دعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لزيارة الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد زيارة شي الرسمية إلى واشنطن التي استمرت ثلاثة أيام.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سنلتقي مجدداً خلال نوفمبر في الصين، ثم في قمة مجموعة العشرين في (ديسمبر) في ميامي بولاية فلوريدا. لقد تحقق الكثير، وسيتحقق المزيد".

وقال إن شي وزوجته بنج لي يوان في طريقهما للعودة إلى الصين بعد زيارة رسمية اتسمت بـ"الصداقة والقوة والنجاح" للبلدين.

وكان الرئيس الصيني قد وجه الدعوة لترامب ، مشيراً إلى أن أمام الزعيمين فرصتين إضافيتين للقاء هذا العام: قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، وقمة مجموعة العشرين في ميامي في ديسمبر

وقال شي: "ندعو الرئيس وقرينته لزيارة الصين".

ورد ترامب: "حسناً، شكراً جزيلاً، سنفعل ذلك. وسنتحدث كثيراً".

وصل شي بينج إلى العاصمة الأمريكية يوم الأربعاء في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام.

وبحسب مسؤولين صينيين، تناولت المحادثات صراعات عالمية، من بينها الحرب في الشرق الأوسط والحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

كما برزت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم خلال المحادثات.