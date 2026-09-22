الولايات المتحدة.. استئناف الرحلات في عدة مطارات بعد عطل فني

أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الرحلات الجوية استؤنفت في مطارات بأنحاء شمال شرقي الولايات المتحدة مساء الإثنين، بعد إصلاح خط اتصالات تعرض للتلف.

وقال دافي في منشور على منصة "إكس": "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتسوية جميع حالات التأخير الحالية، لذا يرجى مراجعة شركة الطيران للحصول على أحدث المعلومات".

وكان فريق تابع لشركة "أمتراك" يعمل في مجال الإنشاءات قد قطع عن طريق الخطأ كابلا من الألياف الضوئية في ولاية نيوجيرسي في وقت سابق، ما تسبب في انقطاع الخدمة ودفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إلى وقف إقلاع الرحلات في عدد من المطارات في أنحاء المنطقة.

كما حظي الاضطراب باهتمام خاص نظرا إلى أنه من المتوقع وصول العديد من الدبلوماسيين وزعماء العالم إلى نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنه جرى في البداية وقف إقلاع الرحلات المتجهة إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي صباح الإثنين بسبب عطل في المعدات.

وفُرضت قيود لاحقا على مطارات أخرى، من بينها مطارا لاجوارديا وجون إف كينيدي في نيويورك، ومطار لوجان الدولي في بوسطن، ومطار فيلادلفيا الدولي.