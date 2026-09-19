سيارة تصطدم بطائرة في مطار ميونيخ

اصطدمت سيارة تابعة لشركة تنظيف بطائرة وسلالم صعود للركاب في مطار ميونيخ.

وأصيب سائق السيارة بجروح خطيرة، ونقل إلى مستشفى على متن مروحية إنقاذ، حسبما قالت متحدثة باسم الشرطة.

ووقع الحادث غير المعتاد في حوالي الساعة الثالثة صباحا (التوقيت المحلي). واصطدمت السيارة في البداية بأحد محركات الطائرة. وكانت الطائرة متوقفة في منطقة جانبية بالمطار، ولم يكن على متنها أي أشخاص، وفقا للبيانات. ثم اصطدمت السيارة بسلم صعود الركاب، الذي كان خاليا من الأشخاص أيضا.

وقالت متحدثة الشرطة إنه وفقا للنتائج الأولية، ربما كان السائق يعاني قبل الحادث من "مشكلة صحية". ومن المقرر الآن أن يحدد تقرير فني لتحليل الحادث ملابساته الدقيقة.

وأكدت المتحدثة أنه لم يكن هناك في أي وقت خطر على أشخاص آخرين. كما لم يؤثر الحادث على حركة الطيران. ويسري في مطار ميونخ حظر على الرحلات الجوية ليلا بين منتصف الليل والساعة الخامسة صباحا.