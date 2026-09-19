ترامب يعتزم استقبال شي عند وصوله إلى قاعدة أندروز العسكرية

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى ‌لصحفيين ​يوم أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في مطار قاعدة أندروز ⁠المشتركة العسكرية خارج واشنطن العاصمة لدى وصوله الأسبوع المقبل في زيارة للبيت الأبيض.

ومن النادر ‌أن يستقبل الرئيس الأمريكي زعماء أجانب زائرين في المطار.

وقال مسؤولون ‌أمريكيون رفيعو المستوى، أطلعوا صحفيين ‌على تفاصيل الزيارة، إنها ستشمل ‌مراسم وصول ‌داخل البيت الأبيض واستعراضا عسكريا في حديقة ​الورود، ومأدبة ‌عشاء ​رسمية في المساء.

وأضافوا أن ⁠من بين ضيوف العشاء مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات ​تكنولوجيا منهم ⁠جيف بيزوس من أمازون وسوندار بيتشاي من ألفابت وسام ألتمان ⁠من أوبن إيه.آي وتيم كوك من أبل وإيلون ماسك من تسلا وجينسن هوانغ من إنفيديا ومايكل ديل من ديل ‌تكنولوجيز.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن ​تشمل الموضوعات التي ستناقش خلال الزيارة التجارة وتدفق المعادن الأرضية النادرة إلى الاقتصاد العالمي والذكاء ​الاصطناعي.