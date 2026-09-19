أمريكا تمهد الطريق لتزويد أوكرانيا بتحديثات لأنظمة الدفاع الجوي

أفاد إخطار ​أُرسل إلى الكونغرس في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة ‌بأن ​وزارة الخارجية الأمريكية قالت إنها وافقت على مبيعات عسكرية محتملة بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار لصالح أوكرانيا لإجراء تحديثات لتطوير الدفاع الجوي وتزويدها بالمعدات والخدمات ذات الصلة.

وفيما يلي مزيد من التفاصيل: * قالت الوزارة في الإخطار إنه ⁠إذا أُبرمت الصفقة، فستمول أوكرانيا عملية الشراء بمزيج من المساهمات الأوروبية والتمويل العسكري الأجنبي الأمريكي الذي خُصص خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

يوفر التمويل العسكري الأجنبي ‌مساعدات في شكل منح تمكن الدول من شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية المنتجة في الولايات المتحدة.

قالت وزارة الخارجية "سيُحتسب التمويل ‌العسكري الأجنبي مساهمة رأسمالية أمريكية في صندوق الاستثمار ‌لإعادة إعمار أوكرانيا عبر آلية سداد بنسبة واحد إلى ‌واحد".

أنشئ صندوق الاستثمار ‌الأمريكي الأوكراني لإعادة الإعمار في إطار اتفاق للمعادن وقعته الولايات المتحدة وأوكرانيا ​العام الماضي.

قالت وزارة ‌الخارجية إن الحزمة ​تشمل صواريخ تحاكي طراز إس-300، وصواريخ جام-67، وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر للدفاع الجوي ذات مدى موسع، وأطقم تعديل للقاذفات وأنظمة الإطلاق المتحركة، ورادارات لأنظمة مكافحة ​الطائرات ⁠المسيرة، إلى ⁠جانب أنظمة أسلحة أخرى.

لا تزال الصفقة المقترحة خاضعة لمراجعة الكونغرس.

كان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه سينهي ⁠حرب روسيا في أوكرانيا عند توليه المنصب في أوائل العام الماضي، لكن الهدف لا يزال بعيد المنال بعد مرور 20 شهرا على رئاسته..

في وقت سابق من يوم ‌الجمعة، وقع ترامب مشروع قانون شامل لفرض عقوبات على روسيا ليصبح قانونا، ​مما يمهد الطريق لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.

قال ترامب في وقت سابق من الشهر الجاري إنه سيطلب من الدول الأوروبية سداد قيمة المساعدات العسكرية والذخائر التي أرسلتها الولايات ​المتحدة سابقا إلى ‌أوكرانيا.