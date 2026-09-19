استراليا تغلق شواطئ على الساحل الغربي عقب "هجوم قرش"

ظلت عدة ​شواطئ على امتداد ساحل ولاية أستراليا الغربية، ‌بينها ​شواطئ في بيرث عاصمة الولاية، مغلقة اليوم السبت، بعد يوم من هجوم دام لسمكة قرش على شاطئ شهير في المدينة.

لقي سباح حتفه يوم ⁠الجمعة بعد أن هاجمته سمكة قرش في شاطئ سورينتو على بعد نحو 20 كيلومترا من المنطقة التجارية المركزية ‌في بيرث، مما أدى إلى إغلاق شواطئ على امتداد 30 كيلومترا من ‌الساحل.

وقال المجلس المحلي في منشور على ‌فيسبوك إن الشواطئ ستظل مغلقة حتى ‌منتصف نهار السبت ‌على الأقل (0400 بتوقيت جرينتش).

والواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة ​هجمات لأسماك ‌القرش ​شهدتها البلاد، وتأتي بعد أيام ⁠قليلة من تعرض راكب أمواج لعضة من سمكة قرش في الولاية نفسها يوم ​الاثنين.

وتعرض ⁠راكب ⁠أمواج لهجوم يوم الاثنين على شاطئ في مدينة جيرالدتون، الواقعة على بعد نحو ⁠400 كيلومتر شمال بيرث. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه فقد إحدى قدميه وأصيب بجروح خطيرة في ساقه.

يأتي ذلك بعد مقتل رجل يبلغ 35 ‌عاما خلال صيد السمك بالرمح قبالة الساحل الجنوبي للولاية ​في يونيو، ومقتل رجل آخر يبلغ 38 عاما إثر هجوم قرش عند جزيرة قريبة من بيرث في ​مايو.