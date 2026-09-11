أوكرانيا.. إصابة 8 أشخاص جراء غارات جوية روسية على كييف

ذكرت سلطات كييف عبر ​تليغرام أن غارات جوية روسية أسفرت عن ‌إصابة ​ثمانية أشخاص واندلاع حريق في مبنى سكني من تسعة طوابق في المدينة صباح اليوم الجمعة، في الوقت الذي استأنفت فيه موسكو هجماتها على العاصمة الأوكرانية بعد توقف قصير تزامن ⁠مع زيارة مبعوثين أمريكيين.

وأظهرت لقطات لرويترز جنودا يحاولون إخماد الحريق في المبنى السكني حيث تحطمت عدة نوافذ.

واستأنفت روسيا هجماتها الجوية ‌شبه المستمرة على كييف هذا الأسبوع بعد توقف قصير خلال زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إلى موسكو وكييف سعيا لإنهاء ‌الحرب التي بدأت في ‌عام 2022.

وفي روسيا، ألحقت ‌طائرات مسيرة أوكرانية أضرارا ببنية تحتية مدنية في مدينة ساراتوف ​الواقعة على ‌نهر الفولجا ​بوسط البلاد، حسبما قال حاكم ⁠المنطقة رومان بوسارجين عبر تليغرام، مضيفا أنه لم تقع إصابات.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية الروسية (أوزون) ​عبر ⁠تليغرام أيضا إن ⁠هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مركزها اللوجستي في ساراتوف. واستهدفت أوكرانيا ⁠في الفترة الماضية أكثر من 20 مستودعا للشركة وشريكتها الكبرى وايلدبيريز.

وفي مدينة فولجوجراد الواقعة إلى الجنوب من ساراتوف وعلى ضفاف نهر الفولجا أيضا، أصاب هجوم صاروخي شخصين بعد ‌أن ضرب مبنى سكنيا، كما ألحق الحطام أضرارا بمنشأة صناعية، ​وفقا لما قالته السلطات المحلية عبر تليغرام.