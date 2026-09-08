روسيا تستأنف قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار

استأنفت روسيا ضرباتها المكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف عقب وقف إطلاق نار قصير، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

واتفقت كييف وموسكو على وقف الضربات على عاصمتيهما لمدة ثلاثة أيام، لإتاحة المجال أمام المفاوضين الأمريكيين لزيارة الطرفين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفادت تقارير بوقوع انفجارات ليلا في كييف، حيث أصابت شظايا طائرات مسيرة متساقطة عدة مبان سكنية ومدرسة وسيارات، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وقالت صحيفة "كييف إندبندنت"، نقلا عن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن عدة أشخاص علقوا تحت أنقاض مبنى سكني تضرر جراء الهجمات.

وأضاف كليتشكو أن فرقا طبية أُرسلت إلى أحد المواقع التي تعرضت للهجوم. ولم تتوفر حتى ذلك الحين معلومات عن أعداد الضحايا.

وأفادت صحيفة "كييف إندبندنت" بإطلاق صفارات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق أخرى من البلاد.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، زار المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موسكو أولا، ثم توجها، للمرة الأولى، إلى كييف لإجراء محادثات مع طرفي الحرب بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتعتبر الولايات المتحدة نفسها وسيطا في هذه العملية. ولم يتضح في البداية تحقيق أي تقدم فوري عقب الزيارتين.