الكرملين لا يستبعد استئناف محادثات السلام مع أوكرانيا وأمريكا

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أنه ​لا يستبعد استئناف محادثات السلام بين ‌روسيا وأوكرانيا والولايات ​المتحدة، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه تحديد موعد ومكان انعقاد هذه المحادثات.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذا التصريح ردا على سؤال عن الزيارة التي قام بها ⁠المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو وكييف في مطلع الأسبوع سعيا لإحياء المحادثات المتعثرة الرامية إلى إيجاد وسيلة لإنهاء الحرب ‌في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت محادثات السلام الثلاثية ستستأنف، قال بيسكوف لصحفيين "أما فيما يتعلق باستئناف ‌الشكل الثلاثي، فقد سمعتم البيان الذي أصدرته ‌كييف أمس. وأدلى السيد كوشنر بمثل هذه التصريحات. ‌ونحن أيضا لا ‌نستبعد استئناف هذا الشكل الثلاثي، لكن لا يزال من المبكر جدا ​الحديث عن ‌المكان والتواريخ ​بالتحديد".

وأحجم بيسكوف عن الخوض في ⁠تفاصيل محتوى أحدث مقترحات السلام الأمريكية أو تحديد أصعب القضايا العالقة التي يجب حلها، لكنه ​قال إن ⁠الكرملين لا ⁠يستبعد إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة نتائج جولة المبعوثين ⁠الأمريكيين.

وأردف قائلا "مما لا شك فيه أن أي محاولات... تمثل خطوة صغيرة نحو السلام، ونحن نقدر حقا جهود بناء السلام التي يبذلها المفاوضون الأمريكيون تقديرا كبيرا".

وأضاف "قال الرئيس بوتين بنفسه إنه يقدر ‌جهود الرئيس ترامب تقديرا كبيرا، وإنه ممتن للرئيس ترامب لالتزامه ​بهذا المسار نحو السلام".

وذكر أن موسكو لم تتلق بعد أي معلومات عن اتصالات جرت بين المبعوثين الأمريكيين والمسؤولين الأوكرانيين في كييف أمس الأحد.