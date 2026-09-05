نيبال.. انتشال مواطن صيني وامرأة على قيد الحياة بعد 10 أيام من الفيضانات

أكد مكتب رئيس وزراء نيبال أن رجال الإنقاذ في نيبال انتشلوا مواطنا صينيا حيا من نفق طاقة كهرومائية بعد عشرة أيام من وقوع الفيضانات.

وترفع عملية الإنقاذ الأخيرة العدد الإجمالي للعمال الذين تم إنقاذهم أحياء من مشروع تريشولي للطاقة الكهرومائية إلى ثلاثة عمال. وتم إنقاذ عاملين نيباليين اثنين من نفق في محطة تريشولي إيه 3 للطاقة الكهرومائية أمس الجمعة.

وقالت السلطات إن حوالي 900 عامل لا يزالون مفقودين من 12 مشروعا للطاقة الكهرومائية بمختلف أنحاء نيبال، حيث يعتقد أن حوالي 500 محاصرون في أنفاق مختلفة.

وذكر الجيش النيبالي أن فريق إنقاذ مشتركا من أفراد الجيش النيبالي وخبراء كوارث كوريين جنوبيين أنقذوا الرجل من نفق طوله 225 مترا (حوالي 738 قدما) وأنه يخضع لتقييم صحي.

وأظهرته الصور وهو يتم نقله من خلال مروحية، حيث كان مسعف عسكري يفحصه خلال الرحلة.

وأظهرت صورة نشرها تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) اثنين من رجال الإنقاذ وهما يحملان الرجل خارج النفق.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأة على قيد الحياة من منزل بعد عشرة أيام من وقوع الفيضانات في بلدة نوواكوت.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في نيبال إن 1300 شخص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات 26 أغسطس، والتي ربما تكون ناجمة عن انهيار نهر جليدي ولا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين.