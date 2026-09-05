الاتحاد الأوروبي ينشر سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى

نشرت وكالة "فرونتكس" لحماية حدود الاتحاد الأوروبي سفن دورية في القنال الإنجليزي للمرة الأولى للمساعدة في إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء محاولتهم العبور من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة.

وقالت فرونتكس (وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية) يوم أمس الجمعة إن السفينة العاملة قبالة الساحل الفرنسي تدعم عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السفن الفرنسية وتعمل مع طائرة مراقبة نشرتها الوكالة فوق القنال منذ عام 2021.

ومن المقرر أن تنشر فرونتكس سفينة إسبانية في سبتمبر الجاري وأخرى في أكتوبر المقبل، بينما من المقرر أن تنشر سفن من ليتوانيا في الفترة من نوفمبر حتى يناير 2027، وفقا للمحافظة البحرية الفرنسية المسؤولة عن المنطقة.

وتحتفظ السلطات الفرنسية بالسيطرة على العمليات التي تشمل سفن فرونتكس.

وشددت فرونتكس على أن دورها يقتصر على دعم عمليات الإنقاذ الفرنسية ولم يشمل اعتراض المهاجرين في البحر.

وحاولت أعداد كبيرة من المهاجرين لسنوات عبور القنال في قوارب مطاطية للوصول إلى المملكة المتحدة.

ويستخدم المهربون بشكل متزايد سفنا أكبر حجما لنقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

ومع ذلك، انخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القنال بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2026، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية.